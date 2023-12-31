Еще один регион отказался от новогодних гуляний

Власти Вологды отменили массовые новогодние гуляния, включая концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также ряд мероприятий 1 и 2 января из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины.
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