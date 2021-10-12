Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Пока до этого надо дожить....На каких кораблях...
  • Алексей Сафронов
    Согласен с автором, что "мы живём в самой прекрасной стране", в которой есть государственная компания гаспром, обеспе...Какой прок для гр...
  • галина
    Уже и так все продали иностранцам. Видимо не все.Мишустин: Россия ...

В Кишеневе заявили, что Россия не давит на Молдавию по вопросу газа

В Кишеневе заявили, что Россия не давит на Молдавию по вопросу газа

Россия не оказывает давления на молдавские власти в переговорах о поставках газа, республика надеется продлить газовый контракт на хороших условиях, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх