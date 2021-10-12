В Кишеневе заявили, что Россия не давит на Молдавию по вопросу газа

Россия не оказывает давления на молдавские власти в переговорах о поставках газа, республика надеется продлить газовый контракт на хороших условиях, заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.
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