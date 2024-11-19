Леопард растерзал четырехлетнего мальчика

В Индии леопард напал на игравшего четырехлетнего ребенка и растерзал его. Об этом пишет ETV Bharat. Трагедия произошла в деревне Ситараампурва, которая расположена недалеко от национального парка Катарниагхат, где живут исчезающие виды животных, в том числе хищные кошки.