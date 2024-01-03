7 случайно найденных огромных кладов, вывозить которые пришлось целыми грузовиками

7 невероятно дорогих кладов, найденных совершенно случайно. Кто не мечтает в своей жизни найти клад? Такой, чтобы больше не приходилось заботиться о хлебе насущном и можно было бы до конца своих дней заниматься тем, что тебе действительно нравится.
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