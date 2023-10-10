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Небензя озвучил позицию России по вопросу палестино-израильского конфликта

Небензя озвучил позицию России по вопросу палестино-израильского конфликта

Россия выступает за прекращение боевых действий на территориях Израиля и Палестины. Странам нужно начать переговоры, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя по итогам заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг конфликта Израиля и ХАМАС, передает ТАСС.

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