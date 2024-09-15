Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

98 подписчиков

Орловцам пояснили, почему в трамваях стали недоступны терминалы для оплаты

Орловцам пояснили, почему в трамваях стали недоступны терминалы для оплаты

В социальных сетях стала распространяться фотография с надписью «Высокие технологии от ТТП». В кадре видно, что на терминале для оплаты в одном из городских трамваев Орла появилось объявление, приклеенное скотчем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх