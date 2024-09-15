Орловцам пояснили, почему в трамваях стали недоступны терминалы для оплаты

В социальных сетях стала распространяться фотография с надписью «Высокие технологии от ТТП». В кадре видно, что на терминале для оплаты в одном из городских трамваев Орла появилось объявление, приклеенное скотчем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии