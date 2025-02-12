Киев пылает после ударов адской силы, ракеты сравняли с землей генеральский штаб и оборонное предприятие, горит нефтеперерабатывающий завод, удары по Украине на сегодня, 12 февраля Юлия СоколоваКиев объят огнем, километровые столбы черного дыма поднимаются над местами страшных взрывов.