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Киев пылает после ударов адской силы, ракеты сравняли с землей генеральский штаб и оборонное предприятие, горит нефтеперерабатывающий завод, удары по Украине на сегодня, 12 февраля

Киев пылает после ударов адской силы, ракеты сравняли с землей генеральский штаб и оборонное предприятие, горит нефтеперерабатывающий завод, удары по Украине на сегодня, 12 февраля

Киев пылает после ударов адской силы, ракеты сравняли с землей генеральский штаб и оборонное предприятие, горит нефтеперерабатывающий завод, удары по Украине на сегодня, 12 февраля Юлия СоколоваКиев объят огнем, километровые столбы черного дыма поднимаются над местами страшных взрывов.

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