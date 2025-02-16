WP: Украина отклонила предложение США по ресурсам и разрабатывает свой вариант

В Киеве работают над встречным предложением Вашингтону после отказа от первоначальной сделки по предоставлению США права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, пишет WP со ссылкой на источники.
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