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  • Владимир Лосев
    Чтобы депутаты приняли такой закон надо их самих лишить охраны. М.б. тогда они поймут, что когда в твою квартиру проб...«Хоть игрушкой, х...
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WP: Украина отклонила предложение США по ресурсам и разрабатывает свой вариант

WP: Украина отклонила предложение США по ресурсам и разрабатывает свой вариант

В Киеве работают над встречным предложением Вашингтону после отказа от первоначальной сделки по предоставлению США права на 50% украинских редкоземельных полезных ископаемых, пишет WP со ссылкой на источники.

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