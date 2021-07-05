«Украинский язык – блевота»: Стерненко начал травлю профессора из Николаева, вменив ему уважение Путина, ЛДНР и ожидание распада Украины

Одесский радикал Сергей Стерненко, разгуливающий на свободе невзирая на многочисленные преступления, инициировал в Сети травлю преподавателя, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права, профессора Сергея Шубина.
Одесский радикал Сергей Стерненко, разгуливающий на свободе невзирая на многочисленные преступления, инициировал в Сети травлю преподавателя, заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права, профессора Сергея Шубина.
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