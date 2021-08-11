Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по промпроизвВ 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует данные по промпроизводству за июньВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по торговому балансу за июньВ 16:00 GMT Канада проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций В 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .