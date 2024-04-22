В США предрекли отсутствие изменений на фронте после одобрения помощи Украине

Bloomberg: помощь США даст передышку Киеву, но не повлечет перемен на поле боя Одобрение Конгрессом США выделения Украине помощи почти на 61 миллиард долларов даст Киеву передышку, но не повлечет за собой перемен на поле боя.
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