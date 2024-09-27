Никаких телефонов, никаких съёмок. Что хочет скрыть от людей Галкин* на своих концертах в Америке?

Никаких телефонов, никаких съёмок, никаких записей в Сети. Что стремится скрыть от людей Максим Галкин* на своих запланированных концертах в Америке и Канаде?Как уже сообщал Царьград, на конец 2024 – начало 2025 годов у комика-иноагента Максима Галкина* сложились амбициозные планы.