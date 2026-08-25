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Ван Бастен о Хави в сборной Нидерландов: «Что-то пошло не так, если мы не можем найти местного тренера. Но это мое личное мнение»

Марко ван Бастен со скепсисом относится к назначению Хави в сборную Нидерландов. Бывший главный тренер «Барселоны» возглавил нидерландскую сборную после ЧМ-2026, подписав контракт до 2030 года.

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