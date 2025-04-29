Полиция и Росгвардия провели на дорогах Петербурге повальную проверку. Акцент сделали на правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения и нарушении норм миграционного законодательства.
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Полиция и Росгвардия провели на дорогах Петербурге повальную проверку. Акцент сделали на правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения и нарушении норм миграционного законодательства.