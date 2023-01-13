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  • Antanas
    Когда идеш басиком  чуствуеш МИР.Когда чуствуеш искркенно- чуствуеш людей.Прекрасно сказано.👍👍👍👍👍👍👍ЭНЕРГИЯ ДНЯ 14 я...
  • Antanas
    Мне понравилось этот- Мы рождаимся с криком умираем со стонами остаётся жить со смехом.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 я...
  • Antanas
    Мудрость поколений👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 я...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 января 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 января 2023 года

Энергия дня тринадцатого января две тысячи двадцать третьего года. Код 837 =Баланс между полярностями открывает Портал к разумной Бесконечности =Всё нужно делать вовремя: вчера было слишком рано, завтра будет слишком поздно = Вырваться из сетей эгрегора могут лишь ментально развитые личности =В Шестой Расе люди откроют много свойств у золота и у драгоценных камней =Главное — насытить окружающий тебя кусочек Природы информацией о себе =Доброта, нежность, ласка и забота - это проявление внутренней силы, а не слабости.

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