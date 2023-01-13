ЭНЕРГИЯ ДНЯ 13 января 2023 года

Энергия дня тринадцатого января две тысячи двадцать третьего года. Код 837 =Баланс между полярностями открывает Портал к разумной Бесконечности =Всё нужно делать вовремя: вчера было слишком рано, завтра будет слишком поздно = Вырваться из сетей эгрегора могут лишь ментально развитые личности =В Шестой Расе люди откроют много свойств у золота и у драгоценных камней =Главное — насытить окружающий тебя кусочек Природы информацией о себе =Доброта, нежность, ласка и забота - это проявление внутренней силы, а не слабости.