Как выбрать дорожку для участка, которая не поплывёт, не вспучится и не зарастёт

Задумывались ли вы, почему одни садовые тропинки выглядят идеально спустя годы, а другие превращаются в головную боль уже после первой зимы? Наблюдая за разными участками, я всё больше убеждаюсь, что дело не в цене материала, а в подходе.
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