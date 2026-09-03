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«Наша национальность теперь совпадает с нашим гражданством»: семья из Молдавии получила паспорта РФ после запроса RT

«Наша национальность теперь совпадает с нашим гражданством»: семья из Молдавии получила паспорта РФ после запроса RT

Героям проекта «Не один на один» из подмосковного Щёлково 33-летней Анне Слюсарь и двум её несовершеннолетним дочерям Ксении и Жанне вручили российские паспорта.

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