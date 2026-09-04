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Сергей Собянин: новый ЕДЦ позволит городскому транспорту точнее соблюдать интервалы движения

В июле в Москве завершилось строительство второго корпуса единого диспетчерского центра «Московский транспорт».

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