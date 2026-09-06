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Культуромания

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В Кемерово пройдет фестиваль цифрового искусства «Пелена»

В Кемерово пройдет фестиваль цифрового искусства «Пелена»

С 11 по 13 сентября 2026 года Кемерово станет пространством для художественных экспериментов в рамках международного фестиваля медиаискусства «Пелена».

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