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Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе

Дельфины могут пострадать от разлива мазута в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Устойчивые стаи трех видов дельфинов, которые мигрируют из Азовского моря и Феодосийского залива в Керченский пролив, где "зимуют" многие виды рыбы, рискуют пострадать от разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами.

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