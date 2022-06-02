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Актриса Алла Михеева: «Сняться у Валерии Гай Германики такое же счастье, как сняться у Тарантино»

Актриса Алла Михеева: «Сняться у Валерии Гай Германики такое же счастье, как сняться у Тарантино»

Никогда (кажется) не унывающая Алла Михеева, недавно снявшаяся в сериале «Обоюдное согласие», рассуждает о серьезной проблеме насилия, вспоминает работу с Валерией Гай Германикой и рассказывает, стоит ли ждать возвращения «Вечернего Урганта».

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