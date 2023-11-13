Экс-игрок "Спартака" Кечинов заявил, что команду лихорадит в матчах

Бывший футболист московского "Спартака" Валерий Кечинов после матча красно-белых с "Ростовом" в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что столичную команду лихорадит, из-за чего случаются нервные концовки в матчах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии