Российское оружие заинтересовало страны Персидского залива. И вот почему

Россия никогда не была крупным поставщиком оружия на рынок стран Персидского залива по многим причинам, в том числе из-за того, что вооруженные силы стран Персидского залива зависят от традиционных поставщиков во главе с США, Великобританией и Францией.
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