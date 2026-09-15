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Куда сходить в Барнауле. Кинопоказ "Сумерек" и астрономическое шоу

Куда сходить в Барнауле. Кинопоказ "Сумерек" и астрономическое шоу

Публикуем афишу самых ярких событий на ближайшие дни Хоа-хоа-хоа! Лев влюбился в овечку, а мы влюбились в яркие события в Барнауле, которые пройдут на этой неделе.

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