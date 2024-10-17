Неизвестные разгромили цех по выпуску деталей для вертолетов в Санкт-Петербурге

Вот мрази. За такое мало червертовать. Нужно найти и растрелять по условиям военного времени. Наши депутаты и власти очень сильно тормозят. То выставляют красные линии, которые уже давно не красные, то просто идет одна бла-бла на враждебные действия недружественных стран...

Дмитрий Гурин

Интересно что за завод такой и где была в это время охрана? В Ростове на территорию "Роствертол" что в самом городе, что на территорию "Авиаприборный ремонтный завод" в Батайске проникнуть можно но очень сложно.... даже на не режимные "РЭМЗ" и "Агат" хрен пролезешь, про "КВАНТ" я вообще молчу. Пристрелить не пристрелят (хотя х.з. проверять не хочется) но дербалызнуть дистанционно из электрошокеров могут без предупреждения.