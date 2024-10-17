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Царьград

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Неизвестные разгромили цех по выпуску деталей для вертолетов в Санкт-Петербурге

Неизвестные разгромили цех по выпуску деталей для вертолетов в Санкт-Петербурге

Baza сообщает о погроме, который устроили неизвестные в цехе по выпуску деталей для вертолетов.Цех, в котором выпускают детали для вертолетов, был разгромлен в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Вот мрази. За такое мало червертовать. Нужно найти и растрелять по условиям военного времени. Наши депутаты и власти очень сильно тормозят. То выставляют красные линии, которые уже давно не красные, то просто идет одна бла-бла на враждебные действия недружественных стран...
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20 час.
Дмитрий Гурин
Интересно что за завод такой и где была в это время охрана? В Ростове на территорию &quot;Роствертол&quot; что в самом городе, что на территорию &quot;Авиаприборный ремонтный завод&quot; в Батайске проникнуть можно но очень сложно.... даже на не режимные &quot;РЭМЗ&quot; и &quot;Агат&quot; хрен пролезешь, про &quot;КВАНТ&quot; я вообще молчу. Пристрелить не пристрелят (хотя х.з. проверять не хочется) но дербалызнуть дистанционно из электрошокеров могут без предупреждения.
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20 час.

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