Daily Storm
MainНовостиВластьОбществоЭкономикаКультураЧтиво
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Storm

609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    А не послать этих безруковых вместе с шавками ельцинской банды  куда подальше?! Бастрыкин прав! Нужна российская идео...Разработчик Конст...
  • Валерий Каулин
    А кто-то может объяснить, как этот чудак на букву "М" оказался на территории России, если у него нет паспорта? На как...Вернувшийся в Рос...
  • tsan tsan
    Так не выдавать ему новый паспорт.Вернувшийся в Рос...

В Госдуме призвали посмертно наградить актрису Меньших, погибшую в ДНР во время концерта перед военными

В Госдуме призвали посмертно наградить актрису Меньших, погибшую в ДНР во время концерта перед военными

Депутат Елена Драпеко считает, что в Москве также можно назвать улицу или учреждение именем артисткиРоссийская актриса и хореограф Полина Меньших погибла в ДНР во время обстрела ВСУ населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АИ
Анатолий Ишимбаев
Наградить однозначно !
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх