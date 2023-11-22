В Госдуме призвали посмертно наградить актрису Меньших, погибшую в ДНР во время концерта перед военными

Депутат Елена Драпеко считает, что в Москве также можно назвать улицу или учреждение именем артисткиРоссийская актриса и хореограф Полина Меньших погибла в ДНР во время обстрела ВСУ населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе.