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Представитель Минобороны США Сингх отказалась комментировать вопрос подлинности утекших в сеть секретных документов Пентагона

Представитель Минобороны США Сингх отказалась комментировать вопрос подлинности утекших в сеть секретных документов Пентагона

Представитель министерства обороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх отказалась комментировать вопрос подлинности утекших в интернет секретных документов военного ведомства.

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