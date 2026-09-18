Более двух миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Более двух миллионов избирателей уже проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы. Такие данные приводит портал электронного голосования.
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