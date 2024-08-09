Обстановку в Курской области признали ЧС федерального характера

Обстановка в Курской области была признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в МЧС России по итогам внеочередного заседания правительственной комиссии, которое состоялось 9 августа.
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