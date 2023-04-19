В Белгороде откроется квартира для особенных детей

Наталья Злобина - мама ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Пока ее сын рос, она столкнулась со всеми сложностями, связанными с этим диагнозом, - от ранней диагностики до социализации человека с РАС в более старшем возрасте.
Наталья Злобина - мама ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Пока ее сын рос, она столкнулась со всеми сложностями, связанными с этим диагнозом, - от ранней диагностики до социализации человека с РАС в более старшем возрасте.
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