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Молдавия перед лицом новой инфляционной волны: цены на энергоресурсы растут

Молдавия перед лицом новой инфляционной волны: цены на энергоресурсы растут

В Молдавии ожидается новый виток инфляции из-за повышения энерготарифов. Бывший вице-премьер Александр Муравский подчеркивает, что рост цен на газ и топливо может усугубить экономическую ситуацию, что уже вызывает антиправительственные протесты в стране.

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