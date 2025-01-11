Молдавия перед лицом новой инфляционной волны: цены на энергоресурсы растут

В Молдавии ожидается новый виток инфляции из-за повышения энерготарифов. Бывший вице-премьер Александр Муравский подчеркивает, что рост цен на газ и топливо может усугубить экономическую ситуацию, что уже вызывает антиправительственные протесты в стране.