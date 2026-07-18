«Сырский спас Украину»: «Генерал 200» получил в НАТО высокую оценку «за дерзкие операции». Но платит за них слишком дорого

Фронт якобы встал как вкопанный (Генштаб ВСУ в своих сводках до сих пор «контролирует» Константиновку), и генералы НАТО поехали на Украину учиться военным операциям, проведенным под руководством Сырского.
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