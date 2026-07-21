China Unicom представила стратегию интеграции ИИ и производства

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Китайская телекоммуникационная компания China Unicom провела форум для демонстрации своих последних инициатив по внедрению искусственного интеллекта в процессы новой индустриализации на проходящей в Шанхае (Shanghai) Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года.