«Это говорит император Кавказа»: президент Азербайджана Алиев исключил Россию из числа мировых супердержав

Телеканал "78" Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался считать Россию мировой супердержавой.
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Свежие комментарии
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Именно Россия основала азерстан, эти мелкие трусы были бы сейчас поданные персии, и этот шакал о чём то тявкает?
Сынок не в папу пошел. Пара-то был очень дальновидный. Знал, где масло на бутерброде.
Собака лает-караван идёт.
Уважаемые Комментаторы!
"Отец Народов!" Ведал Кавказскую Натуру!!!
Поэтому Союз Был Крепок и НЕРУШИМ!!!
Кавказ НЕ Любит "Маргаринов"!!!
Поэтому и Позволяют Себе "ВОЛЬНОСТИ"!!!
Вот ТАК!!!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Гнать Азеров из России.Вот тогда ОН ЗАПОЕТ,по другому !!!
Да, и не озвучивают они эту идею, не потому что любят и уважают Россию, а только потому что сейчас, в данный момент, ещё могут что-то поиметь с нашей страны
Совсем спятил.