«Герани Сикер» теперь видят всю укро-ПВО в столице как ладони и уничтожают мгновенно Радомир Маркуш Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press «Свободная Пресса» продолжает хронику ударов возмездия, акцентируя внимание на наиболее важных деталях демилитаризации вражеских тылов.