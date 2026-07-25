БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Чем пахнет ночной кошмар: «Русские готовят массированный удар, вырубят всё — и Киев утонет в фекалиях»

Чем пахнет ночной кошмар: «Русские готовят массированный удар, вырубят всё — и Киев утонет в фекалиях»

«Герани Сикер» теперь видят всю укро-ПВО в столице как ладони и уничтожают мгновенно Радомир Маркуш Фото: Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press «Свободная Пресса» продолжает хронику ударов возмездия, акцентируя внимание на наиболее важных деталях демилитаризации вражеских тылов.

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