ВС РФ начали применять гибриды бомбы и ракеты дальностью 120 км— Telegraph

Новые управляемые бомбы Гром-Э1, способные преодолевать до 120 км благодаря встроенному ракетному двигателю, начали применять российские Военно-космические силы (ВКС), 8 ноября сообщил британский аналитик газеты The Telegraph Дэвид Акс.
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