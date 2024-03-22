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Совбез ООН проголосует по немедленному прекращению огня в Газе

Совбез ООН проголосует по немедленному прекращению огня в Газе

В пятницу, 22 марта, Соединённые Штаты призовут Совет Безопасности ООН поддержать резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в Газе и соглашению между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников.

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