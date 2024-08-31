Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Они смеялись, стреляя по нам»

Жена Александра, попавшая вместе с ним под танковый обстрел ВСУ, рассказала о пережитом ужасе.Марина из Погребков Суджанского района в рассказала о том злополучном дне, когда они с семьей попали под обстрел 8 украинских танков.

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