На вокзале в Петрозаводске задержали новосибирца со свертком наркотиков

Странное поведение мужчины привлекло внимание правоохранителей. В зале ожидания железнодорожного вокзала Петрозаводска сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
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