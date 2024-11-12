Мерц пообещал предъявить РФ ультиматум по Украине в случае победы на выборах

Как заявил в интервью Stern кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, в случае избрания он выдвинет России ультиматум о прекращении ударов по инфраструктуре Украине в течение 24 часов.
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