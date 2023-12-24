«Враждебное культурологическое влияние». В Киеве снесён памятник участникам январского восстания 1918 года

На Украине продолжают избавляться от «враждебного культурологического влияния». Вчера, 23 декабря, в Киеве в Мариинском парке был демонтирован памятник участникам январского вооруженного восстания 1918 года.
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