Кто такой «мужчина с отрицательной стоимостью»?

ВА

Владимир Акулов

Даме еще повезет , если она сможет безопасно уйти от мужа...Есть мужчины , от которых живой не уйдешь..."Развод - только через ТВОЙ труп " ,- запугивают такие фашизойды своих жен...А некоторые и убивают своих бывших... По принципу : так не доставайся же ты никому ! Вспомним случаи , когда такие психопаты кислоту лили женщине в лицо или руки ей рубили топором...Существуют невообразимые скрытные подонки...Они не желание женщины- рабыни терпеть домашний террор , попытки уйти воспринимают как тяжелое личное оскорбление , как покушение на САМООЦЕНКУ психопата.