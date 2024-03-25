Как известно, больше всего наши мужчины боятся нарваться на красивую, активную и расчетливую девицу, которая покусится на их богатства: советский сервант с пыльным хрусталем и ракушками из Анапы, старую лыжу, притаившуюся на балконе до лучших времен, и бюст Ленина, неоднократно проявлявший себя при заготовке квашеной капусты.
Кто такой «мужчина с отрицательной стоимостью»?
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Natali Климова
А зачем платить? Выгнать после 3 х мес проживания бесплатно не получается что ли ?
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Даме еще повезет , если она сможет безопасно уйти от мужа...Есть мужчины , от которых живой не уйдешь..."Развод - только через ТВОЙ труп " ,- запугивают такие фашизойды своих жен...А некоторые и убивают своих бывших... По принципу : так не доставайся же ты никому ! Вспомним случаи , когда такие психопаты кислоту лили женщине в лицо или руки ей рубили топором...Существуют невообразимые скрытные подонки...Они не желание женщины- рабыни терпеть домашний террор , попытки уйти воспринимают как тяжелое личное оскорбление , как покушение на САМООЦЕНКУ психопата.
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36 мин.
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