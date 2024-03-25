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Кто такой «мужчина с отрицательной стоимостью»?

Кто такой «мужчина с отрицательной стоимостью»?

Как известно, больше всего наши мужчины боятся нарваться на красивую, активную и расчетливую девицу, которая покусится на их богатства: советский сервант с пыльным хрусталем и ракушками из Анапы, старую лыжу, притаившуюся на балконе до лучших времен, и бюст Ленина, неоднократно проявлявший себя при заготовке квашеной капусты.

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Комментарии
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Natali Климова
А зачем платить? Выгнать после 3 х мес проживания бесплатно не получается что ли ?
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12 час.
ВА
Владимир Акулов
Даме еще повезет ,  если   она сможет  безопасно уйти от мужа...Есть мужчины  , от которых живой не уйдешь...&quot;Развод - только через ТВОЙ труп &quot; ,- запугивают такие фашизойды своих жен...А некоторые и убивают своих бывших... По принципу : так не доставайся же ты никому !  Вспомним  случаи  ,  когда  такие  психопаты  кислоту  лили  женщине  в  лицо  или  руки  ей  рубили  топором...Существуют  невообразимые  скрытные  подонки...Они  не  желание  женщины- рабыни  терпеть  домашний террор  ,  попытки  уйти  воспринимают  как  тяжелое  личное  оскорбление ,  как  покушение  на  САМООЦЕНКУ    психопата.
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36 мин.

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