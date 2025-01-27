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Петербургский дневник

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Петербургский штаб «Бессмертного полка России» раздал спецномерномер «Петербургского дневника» ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

Петербургский штаб «Бессмертного полка России» раздал спецномерномер «Петербургского дневника» ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

Акция прошла у станции метро «Проспект Славы» Утром у станции метро «Проспект Славы» руководитель штаба петербургского регионального отделения «Бессмертного полка России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов вместе с сотрудниками издания раздали специальный номер газеты, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.

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