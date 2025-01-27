Петербургский штаб «Бессмертного полка России» раздал спецномерномер «Петербургского дневника» ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

Акция прошла у станции метро «Проспект Славы» Утром у станции метро «Проспект Славы» руководитель штаба петербургского регионального отделения «Бессмертного полка России» и главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов вместе с сотрудниками издания раздали специальный номер газеты, посвященный 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков.
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