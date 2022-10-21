20 дворовых территорий в ЕАО преображаются в рамках федеральной программы

Проект "1000 дворов" инициирован полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. В этом году в Еврейской автономной области под программу попали 20 дворовых территорий: десять — в областном центре, пять — в Октябрьском районе, по две — в Биробиджанском и Смидовичском районах, одна — в Облучье, сообщает ИА ЕАОMedia.
Популярные статьи
- "Дотянутся до всех": для тех, кто проживает в квартирах, вводят новый штраф в 3 000 рублей
- ВКС России нанесли авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в Сирийской Арабской Республике
- Наши соотечественники, которые в Германии собирают митинги против политики НАТО, приехали на Донбасс поддержать бойцов и мирных жителей
Свежие комментарии