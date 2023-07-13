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Rzeczpospolita: польский Сейм принял закон, в котором призвал Киев признать вину за Волынскую резню

Rzeczpospolita: польский Сейм принял закон, в котором призвал Киев признать вину за Волынскую резню

Залогом взаимопонимание между двумя народами — поляками и украинцами — выступает признание вины и почтение жертв Второй мировой войны, сказано в только что принятом польским Сеймом законе.

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