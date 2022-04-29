Не только о футболе

854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    [Переслано из dude, where's my zamboni]  Замечательная история последнего большого дня регулярного чемпионата НХЛ. Н...Сценарии развития...
  • Лена Мисько
    «Зенит» против «Л...
  • Лена Мисько
    Перед туром. Статистика Кирилла Бурдакова, "СЭ".«Зенит» против «Л...

В России останутся только легионеры из Канады и США? На них плевать на родине, они не играют за сборные

В России останутся только легионеры из Канады и США? На них плевать на родине, они не играют за сборные

«Что будет с легионерами в следующем сезоне КХЛ?», — самый насущный вопрос после главного: «А будет ли вообще следующий сезон КХЛ?».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх