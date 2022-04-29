В России останутся только легионеры из Канады и США? На них плевать на родине, они не играют за сборные

«Что будет с легионерами в следующем сезоне КХЛ?», — самый насущный вопрос после главного: «А будет ли вообще следующий сезон КХЛ?».
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