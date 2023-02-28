Те, кто интересовался Лондоном или тем более побывал там, скорей всего знает об этом месте не только из фильмов про Гарри Поттера

История Сент-Панкрас обычно начинается с упоминания о Гарри Поттере — огромное здание освещалось в фильме, когда Рон и Гарри, опоздав на поезд, летели в Хогвартс на старенькой машине.
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