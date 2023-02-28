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Те, кто интересовался Лондоном или тем более побывал там, скорей всего знает об этом месте не только из фильмов про Гарри Поттера

Те, кто интересовался Лондоном или тем более побывал там, скорей всего знает об этом месте не только из фильмов про Гарри Поттера

﻿﻿История Сент-Панкрас обычно начинается с упоминания о Гарри Поттере — огромное здание освещалось в фильме, когда Рон и Гарри, опоздав на поезд, летели в Хогвартс на старенькой машине.

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