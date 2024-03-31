Как вернуть любовь казахстанцев к чтению книг?

Подобными вопросами всё чаще задаются учёные, филологи, педагоги и просвещённая общественность. Эта тема настолько злободневная, что ею озаботилось правительство республики и, в частности, президент, передает inAktau.
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