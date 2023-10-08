Политолог Тарасов допустил, что конфликт в Израиле повлияет на Ближний Восток

Часть арабских стран может выразить солидарность исламистскому движению ХАМАС и это приведет к затягиванию палестино-израильского конфликта, повлияв на облик всего Ближнего Востока, предупредил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.