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«Хвалить «Спартак» рано, он пока не играл против самых сильных соперников. Коронация преждевременна». Червиченко о красно-белых

Андрей Червиченко считает, что хвалить «Спартак» пока рано. В первых двух турах Альфа-Банк РПЛ красно-белые разгромили « Родину » (3:0) и одолели « Ахмат » (2:1).

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